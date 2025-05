Elversberg bindet Angreifer Schnellbacher langfristig

Die SV Elversberg arbeitet vor dem Aufstiegsfinale in der 2. Fußball-Bundesliga weiter am Kader für die Zukunft. Wie die Saarländer mitteilten, verlängert Angreifer Luca Schnellbacher seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2028.

Der 30-Jährige spielt seit knapp fünf Jahren für die SVE und ging den Weg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga mit. Am Sonntag (15.30 Uhr) könnte er mit seinem derzeit auf dem Relegationsplatz liegenden Team in die Bundesliga aufsteigen.