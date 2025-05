Elversberg träumt von der Bundesliga: "Welle weiterreiten"

Die Saarländer hoffen nach dem Sieg gegen Schalke auf den dritten Aufstieg in vier Jahren. In der Relegation wartet Heidenheim.

Die Saarländer hoffen nach dem Sieg gegen Schalke auf den dritten Aufstieg in vier Jahren. In der Relegation wartet Heidenheim.

Horst Steffen lachte und schüttelte mit dem Kopf. „Nein, ach was. Nein“, sagte der Trainer der Elversberger Überflieger auf die Frage, ob sein Team in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim etwas zu verlieren habe.

Durch das 2:1 (1:0) bei Schalke 04 sicherten die Elversberger am Sonntag Relegationsrang drei , die Chance auf den dritten Aufstieg in vier Jahren lebt. „Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, das genießen wir. Wir versuchen, die Welle weiterzureiten und werden in zehn Tagen sehen, wie es ausschaut“, sagte Angreifer Luca Schnellbacher. #

Relegation gegen Heidenheim

Die SVE tritt am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zunächst beim Bundesliga-16. in Heidenheim an, am 26. Mai folgt dann das Rückspiel in Elversberg.