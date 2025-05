Elversberger Partycrasher springen auf Platz drei

Die SV Elversberg träumt nach dem Auswärtssieg weiter vom Aufstieg in die Bundesliga. Nürnbergs Party wird gecrasht.

Die SV Elversberg träumt nach dem Auswärtssieg weiter vom Aufstieg in die Bundesliga. Nürnbergs Party wird gecrasht.

Die SV Elversberg hat sich bei der großen Jubiläumsfeier des 1. FC Nürnberg als schlechter Partygast erwiesen und sich lieber selbst beschenkt. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gewann beim Club, der am Sonntag sein 125-jähriges Bestehen feierte, mit 3:1 (0:1) und sprang in der 2. Fußball-Bundesliga damit auf den dritten Rang.

Elversberg springt auf Relegationsplatz

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Elversberg, das noch gegen Eintracht Braunschweig und bei Schalke 04 ran muss, dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen SC Paderborn. Der 1. FC Köln auf Platz zwei ist nur drei Punkte entfernt, auch in diesem Vergleich hätte Elversberg das bessere Torverhältnis.

In einer ereignisarmen und ausgeglichenen ersten Halbzeit war die sehenswerte Geburtstags-Choreo der Zuschauer lange der einzige Höhepunkt. Bis Antiste kurz vor der Pause den Ball mit dem Rücken zum Tor per Kopf annahm und anschließend per Fallrückzieher traf.