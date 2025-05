Emotionale Kwasniok-Worte: Was heißt das für Schalke?

Am letzten Bundesligaspieltag blickte Lukas Kwasniok auf seine Trainerzeit beim SC Paderborn zurück. In der kommenden Saison sieht er sich nicht auf der Trainerbank.

Der letzte Tag als Paderborn-Trainer endete für Lukas Kwasniok am Sonntag mit einer 0:3-Pleite gegen den Karlsruher SC und ließ die letzten Aufstiegsträume endgültig platzen.

Kwasniok: Auszeit statt Schalke?

„Sicherlich für mich persönlich eine ungewöhnliche PK“, begann Kwasniok und hatte sogar Tränen in den Augen, als er über seine Weggefährten beim Verein sprach.

Der 43-Jährige hält eine Auszeit für den richtigen Schritt, um sich zu erholen: „Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mich in der kommenden Saison zu Beginn an keiner Seitenauslinie sehen wird“.

Kwasniok ist Top-Kandidat auf Schalke

Also kein Trainer-Job in der kommenden Saison? Kwasnioks Worte lassen auf jeden Fall aufhorchen - wie sie wohl bei den Verantwortlichen des FC Schalke 04 angekommen sind? Immerhin soll der Ex-SCP-Coach dort Top-Favorit für den Trainerposten sein.

Die Königsblauen verloren am Sonntag vor heimischer Kulisse 1:2 gegen Elversberg und beendeten die Saison auf dem 14. Rang - die schlechteste Platzierung in der Vereinsgeschichte. Vor dem Spiel verabschiedeten Direktor Profifußball Youri Mulder und Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann sieben Spieler, deren Verträge im Juni auslaufen.

Wie lange wartet Schalke?

Eine neue Beschäftigung als Trainer komplett ausschließen wollte Kwansiok nicht und sagte auf der PK: „Die Welt sieht wahrscheinlich in zwei oder drei Wochen anders aus. Ich weiß nur nicht, ob drei Wochen ausreichen und ich dann wieder sagen kann: ‚Ich habe wieder die Kraft‘."

Fraglich ist also, wie lange die Auszeit ausfallen wird und wie lange Schalke gewillt ist, zu warten. Für die neue Saison soll möglichst zeitnah nach dem offiziellen Amtsantritt von Frank Baumann ebenfalls der neue Trainer verkündet werden - Baumann tritt am 1. Juni seinen Posten als Sportvorstand an.