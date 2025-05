Ex-HSV-Star Lasogga vor Zweitliga-Comeback auf Schalke

Auf Schalke bahnt sich eine sensationelle Rückkehr an. Pierre-Michel Lasogga steht wohl unmittelbar vor seinem Debüt bei den Profis der Königsblauen.

Der ehemalige HSV-Stürmer (139 Einsätze, 49 Tore), der eigentlich in der Regionalliga bei der Schalke-Reserve kickt, ist am Sonntag (15.30 im SPORT1-Liveticker) eine ernsthafte Option auf Spielzeit, im Kader steht er gemäß den Aussagen des Trainers wohl sicher.

„Pierre hat das gemacht, was ich von ihm erwarte, viele Tore im Training geschossen. Er ist körperlich nicht in der Lage, 90 Minuten in der 2. Liga zu spielen. Aber er fühlt sich besser und ist eine Option“, verriet Fimpel.