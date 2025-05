Ex-Nationalspieler verkündet Karriereende

Der frühere Nationalspieler Marcel Halstenberg hört auf. Wie der Abwehrspieler von Hannover 96 in einem auf X veröffentlichten Video erklärte, werde er nach der Saison seine Karriere beenden.

„Jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich einfach das Gefühl habe, dass es nun genug ist“, sagte Halstenberg in dem Clip. Er freue sich auf die Zeit mit seiner Familie, „die oft zurückstecken musste“.

Am Sonntag ( 13.30 Uhr im LIVETICKER ) wird Halstenberg beim Heimspiel gegen Greuther Fürth offiziell verabschiedet.

DFB-Pokalsieger und EM-Teilnehmer

Der 33-Jährige war vor zwei Jahren zu seinem Jugendverein Hannover 96 in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Zuvor spielte Halstenberg von 2015 bis 2023 für RB Leipzig. Auch für den FC St. Pauli und den BVB II war der Abwehrspieler aktiv.

Mit RB gewann Halstenberg zweimal den DFB-Pokal und sammelte auch Champions-League-Erfahrung. In seiner Laufbahn bestritt er mehr als 320 Pflichtspiele, unter Bundestrainer Joachim Löw lief er neunmal für die deutsche Nationalmannschaft auf und erzielte ein Tor. Bei der EM 2021 zählte er zum Kader und absolvierte ein Spiel.

„Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe: Ich habe viele Spiele auf Top-Niveau spielen, mich mit herausragenden Spielern messen und für die Nationalmannschaft auflaufen dürfen“, sagte Halstenberg in einer Botschaft an die Fans: „Meine Karriere wäre aber nicht komplett gewesen ohne die Rückkehr vor zwei Jahren.“