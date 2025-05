Ex-Spieler Ende neuer Trainer in Münster

„Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball. Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann“, sagte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation: „Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, selbstbewusst auftreten und Münster in dieser geilen Liga bestmöglich vertreten.“

2. Bundesliga: Ende kehrt als Trainer nach Münster zurück

Er habe „eine Vergangenheit als Spieler bei den Preußen und habe die Entwicklung in den letzten Jahren interessiert verfolgt. Auch als Trainer haben sich die Wege gekreuzt, zum Beispiel mit Fortuna Köln in der Regionalliga oder in der letzten Saison mit Verl in der 3. Liga“, sagte Ende.