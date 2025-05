FC: 300 Fans bei Funkels erstem Training

Der Rückkehrer lockt zahlreiche Fans: Mit dem neuen Trainer will der 1. FC Köln in die Bundesliga zurückkehren.

Vor etwa 300 Fans hat Rückkehrer Friedhelm Funkel seine erste Trainingseinheit beim 1. FC Köln geleitet. Dabei überließ der Nachfolger des am Montag entlassenen Gerhard Struber seinem Co Matthias Lust die Gestaltung der Übungen, Funkel nahm eher die Rolle des Beobachters ein und führte viele Gespräche mit seinen Spielern. Die Aufgabe des Routiniers ist klar: Der 71-Jährige soll den FC in den verbleibenden zwei Saisonspielen zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga führen.