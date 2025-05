Fix! Köln holt Funkel für zwei Spiele

Der 1. FC Köln macht das Trainerbeben offiziell. Ein alter Bekannter übernimmt am Geißbockheim.

Der 1. FC Köln hat das Trainerbeben offiziell gemacht. Trainer Gerhard Struber und Sport-Geschäftsführer Christian Keller müssen mit sofortiger Wirkung gehen . Bereits am Sonntagabend waren entsprechende Informationen durchgesickert. Nun hat der Verein verkündet, dass Friedhelm Funkel für zwei Partien als Coach einspringt.

Funkel übernimmt in Köln

Der 71 Jahre alte Funkel soll die Geißböcke in den Partien gegen Nürnberg und Kaiserslautern zum Aufstieg führen. „Der FC ist und bleibt eine Herzensangelegenheit für mich. Es geht ab jetzt darum, in den verbleibenden zwei Spielen alles zu mobilisieren, den Glauben an die eigene Stärke wiederzufinden und den Aufstieg gemeinsam zu schaffen“, sagte er. Für Funkel ist es nach 2002 und 2021 die dritte Amtszeit.