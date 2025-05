Schalke verkündet neuen Trainer - hohe Ablöse fällig

„Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer“, wird Frank Baumann, der ab dem 1. Juni Vorstand Sport des Klubs wird, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Auch der neue Trainer zeigte sich glücklich. „Vom ersten Kontakt an haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt. Mit Frank Baumann, Youri Mulder, Ben Manga sowie Matthias Tillmann haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke sucht und wie ich mich einbringen kann”, so Muslic. Diesen Plan wollen „wir gemeinsam umsetzen und uns zusammen mit großer Überzeugung und viel Leidenschaft an die Arbeit machen.“