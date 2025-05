Funkel als Kölner Dauerlösung? "Macht die Schatulle auf"

Rekordtrainer Friedhelm Funkel kann sich nach dem Aufstieg vorstellen, den 1. FC Köln auch in der Bundesliga zu trainieren. Torsten Lieberknecht gefällt das.

Das deutlichste Plädoyer hielt sein Trainerkollege Torsten Lieberknecht. „Der ist topfit, da ist kein Gramm Fett dran, er kann feiern wie ein Biest. Von daher kann ich dem 1. FC Köln nur den Rat geben: Macht die Schatulle auf und haltet ihn hier in Köln“, sagte der Trainer des 1. FC Kaiserslautern.

Funkel dankt Vorgänger

Die zwei Wochen hätten ihm in seiner dritten Amtszeit „wahnsinnig viel Spaß gemacht“, sagte Funkel. „Wir sind so verblieben, dass wir uns nach dem letzten Spieltag mal zusammensetzen und über mögliche Konstellationen nachdenken werden.“

Seinem Vorgänger dankte er würdevoll. „Ich war nur zwei Spiele hier, war vielleicht nicht ganz unwichtig, aber den größeren Anteil am Aufstieg trägt er“, sagte Funkel.

Schon am Tag nach den Feierlichkeiten fällt am Geißbockheim der Startschuss für die Planungen für die anstehende Rückkehr in die Bundesliga. Man wolle „hart arbeiten“, betonte Präsident Werner Wolf.