Funkel setzt auf Lockerheit: "Taktik wird total übertrieben"

Lockerheit statt Taktik, Spaß statt Druck: Trainer-Routinier Friedhelm Funkel hat in der kurzen Anlaufzeit vor seinem Debüt beim im Aufstiegskampf taumelnden Fußball-Zweitligisten vor allem auf seine Fähigkeiten als „Spielerflüsterer“ gesetzt. „Wir haben versucht, ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Spaß reinzubringen. Ich glaube, dass uns das gelungen ist“, sagte der 71-Jährige vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).

Funkel will Lockerheit finden

Funkel, der am Montag kurzfristig bei noch zwei ausstehenden Saisonspielen als Nachfolger des entlassenen Gerhard Struber zum dritten Mal in seiner langen Trainerlaufzeit den FC übernommen hatte, habe zwar „grundsätzlich schon eine Idee, wie ich in Nürnberg spielen lassen will“. Doch mit Feinheiten habe er sich in den wenigen Trainingseinheiten bewusst zurückgehalten.