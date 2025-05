Funkel über längeres Engagement in Köln: „Man wird sehen“

Sein Fokus gelte zunächst den beiden verbleibenden Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga, dann werde man sich besprechen, sagt der Routinier.

Friedhelm Funkel hat ein Engagement als Trainer des 1. FC Köln über das Saisonende hinaus nicht ausgeschlossen. „Jetzt haben wir erstmal über die zwei Spiele gesprochen bis zum Saisonende, und alles andere zählt für mich nicht“, sagte der Routinier, fügte aber dann hinzu: „Danach wird man sehen, was passiert.“

Der 71-Jährige soll den FC, der derzeit auf dem zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga liegt, zum Aufstieg führen. Er folgt auf Gerhard Struber, der am Montag gemeinsam mit Sport-Geschäftsführer Christian Keller freigestellt worden war. Funkel arbeitet zum dritten Mal in Köln, nun feiert er seinen Einstand am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg.