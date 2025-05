Reese verlängert Hertha-Serie

Hertha BSC bestätigt ihre Formstärke. Fürth muss nach ihrer dritten Niederlage in Folge weiter bangen.

Für die SpVgg Greuther Fürth spitzt sich die Lage im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zu. Die Mannschaft von Trainer Jan Siewert kassierte am 32. Spieltag durch ein 0:1 (0:1) bei Hertha BSC die dritte Niederlage in Folge und muss bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang weiter ernsthaft um den Klassenerhalt bangen.

Fabian Reese (16.) erzielte am Sonntag das Tor des Tages für die formstarken Berliner, die seit nun neun Spielen in Folge ungeschlagen sind. Das Team von Coach Stefan Leitl arbeitet damit weiter am versöhnlichen Ausgang einer verkorksten Saison, mit 43 Punkten ist der Hauptstadtklub Elfter.