Hamburg plant neues HSV-Stadion

Im Zuge der Bewerbung für Olympia soll in Hamburg ein neues Stadion gebaut werden. Für den HSV würde das einen Umzug bedeuten.

Ein Leichtathletikstadion fehlt dem Konzept für die Olympia-Bewerbung noch. Weil das aktuelle Volksparkstadion in den nächsten Jahren sanierungsbedürftig ist, bietet sich im Kontext also ein Neubau an.