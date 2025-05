Herthas Gechter für zwei Spiele gesperrt

Linus Gechter wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Linus Gechter wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Verteidiger Linus Gechter vom Zweitligisten Hertha BSC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen rohen Spiels für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt worden. Der 21-Jährige hatte am vergangenen Freitag beim 0:2 bei Preußen Münster in der 77. Minute nach einem groben Foul an Rico Preißinger durch Schiedsrichter Patrick Ittrich die Rote Karte gesehen.