Herthas Reese bleibt - und trifft zum Saisonabschluss

Reese verlängerte derweil seinen ursprünglich bis 2028 datierten Vertrag um zwei weitere Jahre. Damit ist ein Wechsel in die Bundesliga oder gar ins Ausland, über den nahezu die gesamte Saison spekuliert worden war, vom Tisch. Laut Bild-Zeitung geht die Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung einher, Reese soll künftig 1,8 Millionen Euro plus Prämien pro Jahr verdienen.

Reese war 2023 von Holstein Kiel in die Hauptstadt gekommen und stieg schnell zum Publikumsliebling auf. In der laufenden Spielzeit war der Stürmer zu Beginn lange verletzt ausgefallen, drehte aber in den vergangenen Wochen wieder mächtig auf. In 13 Ligaspielen erzielte er zuletzt elf Tore.