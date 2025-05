HSV: Hadzikadunic fällt für Kampf um den Aufstieg aus

Der Innenverteidiger Hadzikadunic hat sich zuletzt in Darmstadt am Knie und Sprunggelenk verletzt.

Trainer Merlin Polzin (34) vom Hamburger SV muss für den Showdown um den Aufstieg in die Bundesliga seine Abwehr umbauen - Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic fällt für den Rest der Saison aus. Der 26-Jährige hat sich zulezt beim 4:0 bei Darmstadt 98 einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbandes am rechten Knie zugezogen. Das gab der Tabellenführer der 2. Liga am Dienstag bekannt.