Titel futsch! HSV verlässt 2. Bundesliga mit einem Titel

Für Platz eins hätte der Hamburger SV in Fürth gewinnen müssen - dies klappte nicht. Eine große Party wird es am Montag dennoch geben.

Klaus mit Dreierpack gegen den HSV

Mann des Tages in einer unterhaltsamen Partie war Fürths Felix Klaus, der einen Dreierpack schnürte (41., 57./Foulelfmeter, 63.). Für die Norddeutschen waren die Treffer von Jean-Luc Dompé (50.) und Robert Glatzel (67., Foulelfmeter) zu wenig. In der Nachspielzeit wurde sowohl ein zunächst gepfiffener Foulelfmeter als auch ein vermeintlicher Treffer nach Ansicht der Videobilder nicht gegeben.

Grund zum Jubeln hatten die Fürther nicht bloß wegen des am Ende glücklichen Dreiers, denn am Sonntagnachmittag lösten sich auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in Luft auf. Das Kleeblatt beendete die Serie auf Platz 13 und entging somit der Abstiegsrelegation.