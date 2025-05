HSV vor Kaderumbruch: Kuntz will demütig bleiben

Nach der gelungenen Rückkehr in die Bundesliga wartet viel Arbeit auf den Hamburger Sportvorstand.

Mit Demut und Optimismus blickt Sportvorstand Stefan Kuntz der Bundesliga-Rückkehr des Hamburger SV entgegen. „Die Qualität in der 1. Bundesliga ist brutal. Ich glaube aber, dass wir die richtige Mischung finden werden“, sagte der 62-Jährige in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit .

Nach der umjubelten Bundesliga-Rückkehr am vergangenen Wochenende steht dem HSV ein Kaderumbruch bevor.

Dabei wäre es „falsch, jetzt auch nur einen Zentimeter von unserem Weg abzurücken, der von Demut und Arbeit geprägt ist. So würden wir bewusst wieder etwas an die Wand fahren“, sagte Kuntz: „Wir müssen akzeptieren, dass wir in der nächsten Saison nicht mit Augsburg, Berlin, Freiburg und Mainz auf Anhieb konkurrieren können.“