Kapitän Leistner verlängert bei Hertha

Kapitän Toni Leistner bleibt Hertha treu. Der Routinier verlängert bis 2026 und will weiter als Führungsfigur auf dem Platz vorangehen.

Kapitän Toni Leistner bleibt Hertha treu. Der Routinier verlängert bis 2026 und will weiter als Führungsfigur auf dem Platz vorangehen.

Der Kapitän bleibt an Bord: Toni Leistner hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC um ein Jahr bis 2026 verlängert. Das teilte der Hauptstadtklub am Freitag mit. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger war im Sommer 2023 vom belgischen Klub VV St. Truiden nach Berlin gewechselt.

Leistner ist „froh und stolz, ein weiteres Jahr mit der Fahne auf der Brust aufzulaufen. Das war der Wunsch beider Seiten – denn ich denke, dass ich dem Klub und dem Team noch einiges geben kann und freue mich auf die kommenden Herausforderungen.“ Die Berliner beenden die Zweitliga-Saison im Tabellenmittelfeld und wollen in der kommenden Spielzeit unter Trainer Stefan Leitl die Rückkehr in die Bundesliga in Angriff nehmen.