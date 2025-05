Köln feiert Funkel: "Er strahlt Unfassbares" aus

Der 1. FC Köln könnte bereits am Samstag in die Bundesliga aufsteigen. Friedhelm Funkel erhält viel Lob für seine Arbeit.

Ob sie ihren Trainerfuchs Friedhelm Funkel zur möglichen Aufstiegsparty am Samstag einladen, verriet Jan Thielmann noch nicht. „Wir werden uns die Spiele zusammen anschauen, mal sehen, was dabei herumkommt“, sagte der Offensivspieler des 1. FC Köln nach dem dramatischen 2:1 (0:0) beim 1. FC Nürnberg. Mit ein wenig Glück kann der Aufstieg bereits am Samstag perfekt sein, wenn die Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn patzen.

„Ich kann mir vorstellen, was in Köln los ist“, sagte Rückkehrer Funkel, der erst am Montag als Nachfolger des entlassenen Gerhard Struber verpflichtet worden war. Der Aufstiegsexperte soll den FC zurück in die Bundesliga führen. Teil eins der Rettungsmission in Nürnberg verlief höchst turbulent - aber erfolgreich. Am kommenden Wochenende geht es für den FC im letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern. „Wir wollen unter allen Umständen dieses Spiel als große, große Chance nutzen aufzusteigen“, sagte Funkel.