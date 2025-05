Krawall in Nürnberg: Einige Verletzte und Dutzende Festnahmen

Ausschreitungen haben in der 2. Fußball-Bundesliga das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln (1:2) am Freitagabend überschattet. Polizeiangaben zufolge erlitten am Rande der Begegnung bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen von vermummt aufeinander einschlagenden Gruppierungen einige Personen Verletzungen.