Lähmender Aufstiegsdruck? Struber will von "Last" zu "Lust"

Trainer Gerhard Struber fordert von seiner Mannschaft beim 1. FC Köln, die Gedanken an das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga auszublenden. „Es ist nicht Last, es ist einfach Lust. Ich erwarte von meinen Jungs, dass sie nicht zu viel denken, sondern einfach das machen, was sie richtig gut können - und das ist Fußball spielen“, sagte der Österreicher vor dem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg am Samstagabend (20.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1).