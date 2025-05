Möhlmann-Idee: Punktabzug bei Trainerentlassung?

In der 2. Bundesliga hat es in dieser Saison bereits 15 Trainerentlassungen gegeben, allein sieben in den vergangenen drei Wochen. Hannover 96, die SpVgg Greuther Fürth, Jahn Regensburg und Schalke 04 tauschten ihre Trainer im Laufe der Saison sogar zweimal aus. Solche Klubs „sollten wirklich hinterfragen, ob diese Herangehensweise nachhaltig ist oder ob der Fehler nicht an anderer Stelle gesucht werden sollte“, kritisierte Möhlmann, der Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) ist.