Nach Aufstieg: Maina verkündet Verlängerung in Köln

Der 25-Jährige und der Klub bestätigten den Verbleib inmitten der Feierlichkeiten am Sonntag. Zur Vertragslaufzeit machte der FC keine Angabe.

Maina spielt seit 2022 in Köln. In dieser Saison erzielte er in 27 Ligaspielen drei Treffer, dazu bereitete er elf Tore vor.