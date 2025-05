Nach Aufstieg mit Köln: Funkel überrascht mit Aussage

Friedhelm Funkel führt den 1. FC Köln zurück in die Bundesliga. Bleibt der 71-Jährige auch im deutschen Oberhaus Cheftrainer der Domstädter? Aus Funkels Sicht „spricht nichts dagegen“.

Friedhelm Funkel führt den 1. FC Köln zurück in die Bundesliga. Bleibt der 71-Jährige auch im deutschen Oberhaus Cheftrainer der Domstädter? Aus Funkels Sicht „spricht nichts dagegen“.

Bleibt Friedhelm Funkel dem 1. FC Köln auch in der Bundesliga erhalten? Nach dem 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern ist die Rückkehr des FC ins deutsche Oberhaus perfekt.

Wer die Domstädter in der kommenden Saison trainieren wird, steht noch nicht fest. Aufstiegs-Coach Funkel kann sich einen Verbleib in Köln durchaus vorstellen. „Es spricht nichts dagegen. Das ist aber nicht meine Entscheidung. Das ist die Entscheidung des Vereins. Wir haben gesagt, dass wir nach dem letzten Spieltag zusammen sprechen wollen. Was der Verein vor hat, keine Ahnung. Mir hat das hier beim 1. FC Köln riesengroßen Spaß gemacht. Ich für mich persönlich schließe das nicht aus“, stellte der 71-Jährige bei Sky klar.