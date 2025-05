2. Bundesliga: Hacken-Traumtor erinnert an legendären Grafite-Moment

Münsters Jorrit Hendrix gelingt ein Traumtor. Es erinnert an Grafite. Die Experten staunen. Und plötzlich bangt auch Schalke wieder!

Unter der Leitung des Ex-Nationalspielers feierte Münster mit einem 2:0 (1:0) gegen Hertha BSC den zweiten Sieg in Folge. Mit 35 Punkten sprang Münster in der Tabelle vorerst vom Relegationsrang 16 auf Platz 14 und kann vor dem Saisonfinale sogar noch vom direkten Ligaverbleib träumen. Schalke liegt als Tabellen-13. vorerst nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Pander-Effekt lässt plötzlich Schalke wieder zittern

Jorrit Hendrix (30./70.) traf unter anderem per sehenswertem Hacken-Tor beim Heimsieg des Aufsteigers. „Hendrix mit dem Tor des Jahres“, schwärmte Terodde. „Und auf einmal träumt man vom direkten Klassenerhalt. Man sieht auch, was das mit der Tabelle macht: Auf einmal zittern Schalke, Braunschweig, Greuther Fürth.“

Der Trainerwechsel Ende April von Sascha Hildmann zu Teamchef Pander und Trainer Kieran Schulze-Marmeling macht sich in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes für die Preußen bezahlt. In der Vorwoche hatten die Münsteraner bereits beim Aufstiegskandidaten 1. FC Magdeburg überraschend mit 5:0 gewonnen. Insgesamt ist Münster drei Spiele in Serie ohne Niederlage.