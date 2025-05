Neuer Ausrüster: Köln zurück zu adidas

Der 1. FC Köln wird ab Sommer 2026 wieder vom deutschen Sportartikelhersteller adidas ausgerüstet. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit, vier Tage vor dem entscheidenden Spiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der FC beendet zu diesem Zweck die Zusammenarbeit mit dem dänischen Unternehmen Hummel vorzeitig, diese war ursprünglich bis zum Sommer 2027 vorgesehen. Die Neuausrichtung sei durch „eine einvernehmliche Vereinbarung“ mit Hummel ermöglicht worden, heißt es in der Mitteilung.

Adidas wird damit ab 2026 alle Mannschaften des FC einkleiden, von den Profis der Männer über die Frauenteams bis in den Nachwuchsbereich. Es ist eine Rückkehr zu der Marke, die den Klub erstmals 1976/77 ausrüstete. Das Double in der Saison 1977/78 gewannen die Kölner in adidas-Trikots, zudem rüstete die Firma aus Herzogenaurach den Klub auch von 1980 bis 1985 und von 2005 bis 2008 aus.