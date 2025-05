Niederlage in Magdeburg: Düsseldorf verpasst Relegationsrang

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss seine kleine Hoffnung auf die Aufstiegsrelegation begraben. Beim 1. FC Magdeburg verlor das Team von Trainer Daniel Thioune zum Saisonfinale am Sonntag mit 2:4 (1:0). Es hätte einen Fortuna-Sieg und mehrere Patzer der Konkurrenz gebraucht, um auf den letzten Metern noch auf Relegationsrang drei zu springen.

In Magdeburg, das schon vor dem 34. Spieltag keine Chance mehr auf den Aufstieg hatte, trafen Matthias Zimmermann (19.) und Isak Bergmann Johannesson (81.) für Düsseldorf. Jean Hugonet (47.), Xavier Amaechi (60.) und Alexander Nollenberger (73.) und Martijn Kaars (90.+2) waren für die Gastgeber erfolgreich. Letztlich schließen die Düsseldorfer, die sich zuletzt mit nur einer Niederlage aus acht Ligaspielen noch einmal an die Aufstiegsränge herangerobbt hatten, die Spielzeit auf Tabellenplatz fünf ab.

Nach einer müden Anfangsphase, in der die Abwehrreihen kaum etwas zuließen, traf die Fortuna wie aus dem Nichts. Zimmermann zog an der rechten Strafraumecke ab, der Ball flog im Bogen über FCM-Torwart Dominik Reimann hinweg ins Netz. In der Folge vergab Düsseldorf mehrere gute Chancen, ehe Magdeburg kurz vor der Halbzeit fast ausglich. Einen Schlenzer von Baris Atik (45.+1) hielt Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier stark.