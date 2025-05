Nürnberg-Rückkehr? Gündogan lässt aufhorchen

Ilkay Gündogan sorgte einst mit Nürnberg in der Bundesliga für Furore. Läuft er vor seinem Karriereende noch einmal für den Club auf? Der ehemalige DFB-Kapitän reagiert deutlich.

In der Saison 2010/11 sorgte Ilkay Gündogan mit dem 1. FC Nürnberg in der Bundesliga für Furore. Auf Platz sechs beendeten die Franken die Saison, anschließend wechselte der Mittelfeldspieler zu Borussia Dortmund.

Karriereende? Gündogan hat andere Pläne

Obwohl der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bereits 34 Jahre alt ist, will er an ein mögliches Karriereende noch keine Gedanken verschwenden.

„Ehrlich gesagt, will ich noch mehrere Jahre Fußball spielen: Weil ich mich absolut bereit dafür fühle, sehr fit bin, auf meinen Körper achte. Ich spüre, dass mir Fußball extrem viel Spaß macht: nicht nur ein weiteres Jahr, sondern mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar drei oder vier Jahre.“

Für Manchester City kam Gündogan in der laufenden Saison 31-mal in der Premier League zum Einsatz, stand dabei 23-mal in der Startelf. Fünf Assists gelangen dem Mittelfeldspieler bislang, ein eigener Treffer blieb ihm noch verwehrt.