Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Die Ostwestfalen verpflichteten Stürmer Marco Wörner ablösefrei von den Amateuren des SC Freiburg. Der 20-Jährige verbuchte in der Regionalliga Südwest vergangene Saison in 32 Spielen acht Tore (fünf Assists) und lief zuvor auch schon für die Breisgauer in der 3. Liga auf.