"Peinlich": Schalke-Kapitän Karaman hält Brandrede

Die Pleite gegen Elversberg, die fünfte Niederlage in den letzten sechs Saisonspielen, und Platz 14 in der Abschlusstabelle haben beim Traditionsklub ganz offensichtlich tiefe Wunden hinterlassen. „Oh wie ist das schön“, hatten die Schalker Fans schon hämisch während der zweiten Halbzeit gesungen und zur La-Ola-Welle angesetzt. Nach der schlechtesten Platzierung in der 121-jährigen Vereinsgeschichte werden die Rufe nach Veränderung lauter.

Profifußball-Direktor Youri Mulder wünschte sich bei Sky, „dass wir länger an einem Trainer festhalten. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Hier sind unzufriedene Leute, die zu Recht pfeifen, die zu Recht Plakate aufhängen und sarkastische Gesänge anstimmen. Das ist nicht der Anspruch von Schalke. Schalke macht in den letzten Jahren viel zu viele Fehler. Jeder, der in den letzten Jahren in der Verantwortung war, hat seinen Anteil.“