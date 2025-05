Polzin: "Haben einfach Bock"

Merlin Polzin geht das eminent wichtige Auswärtsspiel des zuletzt schwächelnden Aufstiegsanwärters Hamburger SV bei Darmstadt 98 betont optimistisch an. „Natürlich ist ein Druck da“, sagte der HSV-Coach vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr im LIVETICKER): „Es wird so viel geredet, jetzt ist halt einfach Abrechnung. Jetzt ist der Mai, es stehen drei Spiele an und wir haben einfach Bock auf die Sachen, die kommen.“