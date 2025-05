Polzin vor dem Aufstiegs-Matchball: "Wir haben keine Zweifel"

Der HSV könnte am Samstagabend sein großes Ziel erreichen.

Der HSV könnte am Samstagabend sein großes Ziel erreichen.

Merlin Polzin sieht den Hamburger SV absolut bereit für den finalen Schritt zum ersehnten Aufstieg. „Die Stadt und alle HSVer brennen auf dieses Spiel“, sagte Polzin vor der womöglich entscheidenden Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Abstiegskandidaten SSV Ulm: „Wir haben absolut keine Angst vor irgendwas, wir haben auch keine Zweifel.“

Die Hamburger könnten mit einem Sieg gegen den Tabellen-17. vorzeitig im siebten Zweitligajahr die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus perfekt machen. Vor dem 33. Spieltag haben sie vier Punkte Vorsprung auf die SV Elversberg auf dem Relegationsplatz drei. „Es geht nicht darum, ein Spektakel abzuliefern. Es geht darum, bereit zu sein im Kopf, in den Beinen, aber vor allem im Herzen. Das sind die Jungs“, sagte Polzin: „Unser Motto ist klar: Was müssen wir machen, um das Spiel zu gewinnen? Und da ist der volle Fokus drauf.“

Immer wieder hatte der HSV in den vergangenen Jahren knapp sein großes Ziel verpasst. Nun ist die Chance enorm groß. Der HSV-Coach betonte aber, dass er in der „besonderen Woche“ nichts anders mache und keine speziellen Motivations-Tricks auspacken müsse. „Für das Spiel am Sonnabend muss ich die Jungs nicht extra motivieren“, sagte Polzin: „Wir haben uns diesen Moment erarbeitet, er ist uns nicht geschenkt worden.“ Es sei kein Finale, aber ein Spiel, „das wir mit unseren Fans im Rücken gewinnen wollen“.