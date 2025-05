Polzin will die Meisterschale: "Haben noch etwas vor"

Nach der Aufstiegsparty ist vor der Meisterfeier? Der Hamburger SV will am Sonntag (15.30 Uhr) seine Saison unbedingt mit dem Zweitliga-Titel krönen, das stellte Trainer Merlin Polzin vor der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth klar.

„Es war schon ein richtiger cooler Moment, aber wir haben am Sonntag noch etwas vor und wollen dann nächste Woche nochmal alles rauslassen“, sagte Polzin mit leicht angeschlagener Stimme auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel.

Polzin will die Meisterschale

„Uns muss keiner motivieren, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir wollen die Schale in unserer Vitrine aufstellen können“, sagte der Aufstiegstrainer mit Blick auf das Spiel gegen die Fürther, die noch gegen den Abstieg kämpfen. Er erwarte deshalb ein „extrem intensives Spiel“, sagte Polzin.

Am Montag sind die Spieler und Verantwortlichen des Teams gemeinsam mit der ebenfalls aufgestiegenen HSV-Frauenmannschaft zur offiziellen Aufstiegsfeier im Hamburger Rathaus geladen.

Der Termin werde sicher „unvergesslich für uns alle, wenn Tausende von HSV-Fans in die Innenstadt strömen“, sagte Polzin: „Natürlich ist es für uns eine Ehre und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Tag, aber ich verbiete mir gerade noch jeden Gedanken an diesen Montag.“

Die Hamburger hatten am vergangenen Samstag im siebten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. Um die Zweitliga-Meisterschaft sicher zu holen, braucht der HSV in Fürth einen Sieg.