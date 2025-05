Schalke-Boss Hefer wütet: "Kriege das Kotzen"

„Die Fans mussten sich nahezu jedes Wochenende so eine Scheiße anschauen. Wir haben Gruppen im Sport, die nicht miteinander arbeiten, Ego-Trips werden gefahren. Da kriege ich das Kotzen, habe den Kaffee davon auf“, sagte Hefer in einer Medienrunde, aus der unter anderem die Bild, die WAZ und die Ruhr-Nachrichten zitieren.

Historisch schlecht - Aufstieg kein Thema

Von dem ursprüngliche Plan, in der kommenden Saison die Rückkehr in die Bundesliga anzupeilen, nahm Hefer erstmal Abstand: „Ich will aktuell nichts hören von einem Saisonziel oder großen Träumen. Auch ist es jetzt nicht an der Zeit, eine langfristige Strategie zu entwickeln.“ Personelle Konsequenzen etwa für Kaderplaner Ben Manga oder Vorstandschef Matthias Tillmann soll es laut Hefer aber vorerst nicht geben.