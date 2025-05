Schalke gibt Murkin nach Utrecht ab

Der Linksverteidiger wollte seinen Vertrag nicht verlängern. So kann S04 noch eine Ablöse kassieren.

Zweitligist Schalke 04 trennt sich vorzeitig von seinem Linksverteidiger Derry John Murkin. Der Engländer wechselt in die Niederlande zum FC Utrecht und bescherte den Schalkern damit eine Transfereinnahme in nicht genannter Höhe.

Murkin war im Sommer 2023 vom damaligen niederländischen Erstligisten FC Volendam zu den Schalkern gewechselt. Auch in seiner Jugend spielte der heute 25-Jährige bereits in den Niederlanden. Für S04 lief er in 54 Zweitligaspielen und dreimal im DFB-Pokal auf.