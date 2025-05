Tedesco liebäugelt mit Schalke-Rückkehr

Tedesco hatte die Gelsenkirchener von Juli 2017 bis März 2019 trainiert und 2018 zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga geführt. Auch das spektakuläre 4:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund (November 2017) fiel in seine Amtszeit. Nach einem Derbysieg im April 2018 feierte der gebürtige Italiener sogar mit der Nordkurve auf dem Vorsänger-Podest, er war beim Schalker Anhang stets beliebt - bis heute.

„Ich erzähle den Schalkern nichts Neues, wenn ich sage, dass ich einen ganz besonderen Platz in mir habe für den Verein und das auch für immer so bleiben wird. Weil es schon sehr speziell war, was ich dort erleben durfte“, sagte Tedesco, der immer noch regelmäßig die Spiele der Königsblauen verfolgt. Für eine Rückkehr müsse er „die Fantasie haben, direkt einen großen Impact auf die Mannschaft zu haben. Die Konstellation muss da sein“.