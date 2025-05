Freiburg holt umworbenen U21-Nationalspieler Scherhant

Der umworbene U21-Nationalspieler Derry Scherhant wechselt von Hertha BSC zum SC Freiburg . Wie beide Vereine am Mittwoch mitteilten, wird der 22-Jährige ab der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.

„Ich habe in den Gesprächen von Anfang an Energie gespürt und Lust auf die gemeinsame Arbeit – so bin ich megahappy. Ich habe mir vorgenommen, alles reinzuwerfen und so viele Spielminuten als möglich zu sammeln“, sagte Scherhant über seinen Wechsel zum Europa-League-Klub aus dem Breisgau.