„Struber raus“-Rufe: Köln nach nächstem Patzer nervös

Angesichts der explosiven Stimmungslage hatte Timo Hübers gar ein Déjà-vu. Die Rhetorik erinnere ihn „so ein bisschen an heute vor einem Jahr“, sagte der Kapitän in Gedanken an den Abstiegskampf in der vergangenen Saison: „Das ist eine ganz andere Situation. Wir können wirklich was schaffen, und diese positiven Bilder müssen schnellstmöglich in die Köpfe“, dazu brauche es auch einen „Tritt in den Hintern“.