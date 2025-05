Tätlicher Angriff: Köln droht Lemperle-Ausfall

Dem 1. FC Köln droht ausgerechnet im Aufstiegsfinale der Ausfall seines besten Torjägers - Grund ist ein tätlicher Angriff in der Freizeit: Tim Lemperle (23) wurde am Sonntag in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, das bestätigte der Klub auf SPORT1-Anfrage. Zuerst hatten RTL/ntv darüber berichtet.