Er blamierte Liverpool - und soll nun Schalke retten

Wer ist der neue Schalke-Coach?

Er schlug den FC Liverpool, feierte bescheiden mit Nachos und Fanta - und will eigentlich wie Jürgen Klopp spielen lassen. Jetzt soll Miron Muslic Schalke voranbringen. Beim Arbeiterverein Plymouth Argyle ist die Trauer groß - was nicht am Abstieg unter seiner Regie liegt.