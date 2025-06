2. Liga: Darmstadt holt Japaner Furukawa

Furukawa bestritt für Iwata 31 Partien in der J-League. Insgesamt stand er für den Klub in 76 Begegnungen auf dem Feld (sieben Tore, sechs Vorlagen). In der vergangenen Spielzeit war Furukawa an den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze ausgeliehen. Dort bestritt er 25 Pflichtspiele und steuerte zwei Tore sowie zwei Assists bei.