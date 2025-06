Bochum schnappt sich BVB-Talent

Kjell Wätjen verlässt Borussia Dortmund. Das 19 Jahre alte Mittelfeld-Talent geht für ein Jahr auf Leihbasis in die 2. Liga zum VfL Bochum.

Kjell Wätjen verlässt Borussia Dortmund. Das 19 Jahre alte Mittelfeld-Talent geht für ein Jahr auf Leihbasis in die 2. Liga zum VfL Bochum.

Zweitligist VfL Bochum hat Kjell Wätjen für ein Jahr auf Leihbasis unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der 19-Jährige von Bundesligist Borussia Dortmund.

Der zentrale Mittelfeldspieler war bei der U19-EM in Rumänien Teil der DFB-Auswahl, die unglücklich im Halbfinale gegen Spanien verlor (5:6 n.V.) .

2023 wurde Wätjen mit der U17 Europameister. In der Folgesaison feierte er sein Profi-Debüt beim BVB. Drei weitere Einsätze kamen hinzu. In der vorherigen Spielzeit lief Wätjen vorrangig für die Dortmunder Drittliga-Mannschaft auf, er erzielte in 20 Spielen fünf Tore.