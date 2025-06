Elversberg: Condé kommt, Sahin wechselt zu Kaiserslautern

Fußball-Zweitligist SV Elversberg baut weiter am eigenen Kader für die kommende Saison. Wie die Saarländer, die in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation am Bundesligisten 1. FC Heidenheim gescheitert waren, am Montag bekannt gaben, wechselt Mittelfeldspieler Amara Condé vom niederländischen Erstligisten SC Heerenveen zur SVE. Derweil verlässt Semih Sahin die Elversberger und läuft in Zukunft für den Liga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern auf.