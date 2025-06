Magdeburg findet Nachfolger für Titz

Markus Fiedler wird Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg . Der 39-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und tritt in Magdeburg die Nachfolge von Christian Titz an, der zum Ligarivalen Hannover 96 wechselt . Zur Vertragslaufzeit machte der Europapokalsieger von 1974 keine Angabe.

Fiedler war 2015 nach Stuttgart gekommen, wo er zunächst im Jugendbereich arbeitete. Seit 2023 trainierte er die zweite Mannschaft. Mit ihr stieg er in seiner ersten Saison in die 3. Liga auf und schaffte in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt.