Karius-Entscheidung offiziell!

Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, unterschrieb Karius einen neuen Vertrag bis 2027. Zudem wird der Torhüter künftig die Nummer Eins auf dem Rücken tragen.

„Wertvoller Teamplayer“ Karius bleibt bei Schalke

Der neue Schalke-Trainer Miron Muslic ergänzte: „Neben den Qualitäten im Torwartspiel bringt Loris viel Erfahrung und große Leistungsbereitschaft mit. Er möchte Verantwortung übernehmen und wird einer der Führungsspieler in unserer Mannschaft sein.“

Karius von Verletzung gestoppt

Eine weitere Zusammenarbeit beider Parteien über den Sommer hinaus hatte sich wegen finanzieller Risiken zunächst nicht abgezeichnet. Doch in den vergangenen Wochen deutete sich bereits eine Wende in der Causa Karius an.