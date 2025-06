Kiel gibt Keeper an 1860 München ab

Mit frischem Wind ist Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison gestartet. Beim Trainingsauftakt der Norddeutschen am Montag waren alle Neuzugänge mit der von der Partie. Nicht mehr im Aufgebot stand dagegen Torhüter Thomas Dähne, der den Klub in Richtung des Drittligisten 1860 München verlässt.

Dähne wechselt zu 1860 München

Wenige Stunden zuvor hatte der Klub die Trennung vom 31 Jahre alten Dähne bekannt gegeben. In fünf Jahren bei den Kielern absolvierte der Torhüter 63 Pflichtspiele, davon neun in der Bundesliga. „Wir haben uns nach der Analyse der vergangenen Saison bewusst für einen Umbruch auf der Torhüterposition entschieden. Als sich für Thomas die Möglichkeit eines Wechsels in seine Heimat ergab, haben wir ihm deshalb keine Steine in den Weg gelegt“, sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe.