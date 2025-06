Kiels Arp wechselt nach Dänemark

Der Stürmer verlässt den Absteiger und schließt sich einem Aufsteiger an.

In 95 Pflichtspielen für die Störche erzielte Arp insgesamt elf Tore, in der vergangenen Bundesligasaison gelangen ihm zwei Treffer. Nun folgt die erste Station im Ausland, zuvor spielte der Mittelstürmer bei Bayern München und dem Hamburger SV. Bei Odense, das zur neuen Saison in die erste dänische Liga zurückkehrt, wird Arp unter dem früheren Bundesligatrainer Alexander Zorniger auflaufen. Die Amtszeit des 57-Jährigen beginnt im Juli.